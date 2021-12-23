Синоптики предупредили кузбассовцев о гололеде на дорогах

Как сообщили синоптики, сегодня, 23 декабря, в течение дня жителям шахтерского края следует соблюдать особые меры предосторожности, поскольку в отдельных районах Кемеровской области может образоваться стойкий гололед.
– 23 декабря 2021 года на территории Кемеровской области местами ожидается дымка, туманы, изморозь. На дорогах гололедица, – указали специалисты.
Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кузбасские синоптики предупредили о мощных снегопадах и гололеде.
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