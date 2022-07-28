Синоптики предупредили кузбассовцев о дождях с грозами в выходные

По данным кузбасских метеорологов, в пятницу, 29 июля ночью на территории столицы Кузбасса температура опустится до +13,+15ºС, днем столбик термометра поднимется до +26,+28ºС. В некоторых районах ночью и утром ожидаются туманы. Осадков не предвидится. В целом по области ночью +10,+15°C, днем +24,+29°C.

Что касается предстоящей субботы, то в ночь выходного дня похолодает до +10,+15°C, а в дневное воздух прогреется до +23,+28°C. Порывы ветра достигнут 13 м/с. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Аналогичная погода ожидается в последний день месяца.