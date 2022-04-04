Синоптики предрекли потепление до +20°C в Кузбассе

Завтра, 5 апреля, ночью температура в Кузбассе опустится до 0,+5°C, местами до -5°C. Днем потеплеет до +6,+11°C, местами до +18°C. Ветер юго-западный, от 2 до 7 метров в секунду, местами с порывами до 12.

Температура ночью в среду, 6 апреля, ожидается в пределах от -3 до +7°C. Днем столбики термометров покажут +8,+13°C, местами до +20°C. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем с порывами до 17 метров в секунду.

Ночью 7 апреля температура опустится до -2,+3°C, местами до +8°C. Днем ожидается +2,+7°C, местами до +12°C. Ветер северо-западный, от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 17, сообщают специалисты Кемеровского гидрометцентра.

Во все обозначенные дни на территории региона будет сохраняться переменная облачность. Во вторник местами ожидается туман в утреннее и ночное время. В четверг по территории Кемеровской области пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем.