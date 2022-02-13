Синоптики предрекли кузбассовцам потепление

Сегодня в воскресенье, 13 февраля, в Кемеровской области ночью – 23,-28°C, местами до -35°C. Днем ожидается потепление до –11,-16°C, а местами – 4 -9°C. Существенных осадков в последний день недели не предвидится, однако, ожидается переменная облачность, изморозь, дым и дымка.

Ветер юго-восточный с порывами 3-8 м/с, днем возможны порывы до 13 м/с.

Что касается кузбасской столицы, то ночью температура опустилась до – 26,-28°C, а днем воздух прогреется до – 12,-14°C. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.