Синоптики пообещали кузбассовцам теплый понедельник

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В понедельник, 21 февраля, температура воздуха в Кемеровской области приблизиться к 0°С.

Согласно предварительному прогнозу погоды, в ближайшее время в регионе ожидается потепление. Так, ночью в Кузбассе было – 21,-26°С, местами зафиксировано – 15,-20°С. Днем же синоптики прогнозируют – 1,-6°С, в некоторых частях региона столбик термометра может упасть до – 11°С.


Север, в том числе и Кемерово, прогреется не так сильно. Так, в областном центре ночью температура воздуха составила – 23,-25°С, а днем – 3,-5°С. Ветер южный, 2-7 метров в секунду.


Специалисты призвали жителей Кузбасса к осторожности, поскольку на дорогах может образоваться гололедица.

Да!
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