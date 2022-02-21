Синоптики пообещали кузбассовцам теплый понедельник

Согласно предварительному прогнозу погоды, в ближайшее время в регионе ожидается потепление. Так, ночью в Кузбассе было – 21,-26°С, местами зафиксировано – 15,-20°С. Днем же синоптики прогнозируют – 1,-6°С, в некоторых частях региона столбик термометра может упасть до – 11°С.

Север, в том числе и Кемерово, прогреется не так сильно. Так, в областном центре ночью температура воздуха составила – 23,-25°С, а днем – 3,-5°С. Ветер южный, 2-7 метров в секунду.

Специалисты призвали жителей Кузбасса к осторожности, поскольку на дорогах может образоваться гололедица.