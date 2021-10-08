Синоптики определили погоду в Кемеровской области на октябрь

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Специалисты Кемеровского гидрометцентра рассказали, какой будет погода до конца текущего месяца.

Как сообщается, в ближайшее время на погоду в Кузбассе будет влиять поочередная смена циклонов и антициклонов. Из-за этого погодные условия могут меняться практически ежедневно. Несмотря на это, прогнозируется, что температура не выйдет за пределы климатических норм.


Что касается ожидаемых осадков, то в октябре кузбассовцев ждут дожди и мокрый снег, а в третьей декаде будет преобладать уже просто снег. Количество осадков, по данным синоптиков, также будет в пределах нормы.


Специалисты также рассказали, что прошедший сентябрь по температуре оказался выше нормальных значений на 1ºС. Наиболее сильное потепление до +30ºС было зафиксировано 5 и 8 сентября в южной части региона. За этим последовало резкое похолодание до +1ºС, +3ºС. В конце месяца в ночное время наблюдались заморозки до -7ºС, -8ºС.


Напомним, ранее редакция AVOKADO сообщала о штормовом ветре и осадках, которые придут в предстоящие выходные.

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