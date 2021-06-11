Синоптики объяснили заморозки в Кузбассе влиянием скандинавского антициклона

По данным синоптиков, в последнее время в Кузбассе наблюдается совершенно разная погода, причем в одной части области может быть солнечно, но ветрено, а в другой – пасмурно и холодно. Например, накануне понижение температуры наблюдалось в Яе (до -2,4°С), в Мариинске (до -0,4°С) и в Барзасе (до -1,9°С). В ночь на пятницу также прогнозировались заморозки до -2°С.

Специалисты отметили, что такие изменения в погоде по Кемеровской области происходят из-за влияния скандинавского антициклона с северо-западным ветром.

Напомним, ранее редакция AVOKADO публиковала прогноз погоды на ближайшие выходные.