Синоптики объяснили заморозки в Кузбассе влиянием скандинавского антициклона

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Специалисты Кемеровского гидрометцентра рассказали о причинах сильных заморозков, которые фиксировались на территории региона несколько дней подряд.

По данным синоптиков, в последнее время в Кузбассе наблюдается совершенно разная погода, причем в одной части области может быть солнечно, но ветрено, а в другой – пасмурно и холодно. Например, накануне понижение температуры наблюдалось в Яе (до -2,4°С), в Мариинске (до -0,4°С) и в Барзасе (до -1,9°С). В ночь на пятницу также прогнозировались заморозки до -2°С.


Специалисты отметили, что такие изменения в погоде по Кемеровской области происходят из-за влияния скандинавского антициклона с северо-западным ветром.


Напомним, ранее редакция AVOKADO публиковала прогноз погоды на ближайшие выходные.

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