Речь идет о Новокузнецке, где на проезжей части в районе городского вокзала образовалась пыльная буря, вид которой напомнил очевидцам смерч. Свидетели события успели запечатлеть погодное явление на камеру. Судя по видео, порывистый ветер поднял пыль в воздух, где резво закрутил ее в воронку.

Кемеровские синоптики раскрыли корреспонденту AVOKADO причину появления такого явления в городах области.

– Пыльная буря – это не аномальное явление для Кузбасса, она могла произойти из-за высоких температур, резкого ветра и отсутствия влаги. Сейчас у нас стоит сухая погода, приближаемся к засушливому периоду, поскольку наблюдается недобор осадков, – уточнили специалисты.

Собеседница уточнила журналисту, что подобные вихри весьма кратковременны и безвредны. По крайней мере, на сегодня на территории шахтерского края не зарегистрировано ни одного случая, когда пыльная буря принесла бы людям материальный ущерб или физические страдания.

Что касается смерчей, то они образуются от сильных вихрей и имеют достаточно большой диаметр, воронку, тянущуюся с неба до земли. Однако для нашего региона подобное явление не типично.