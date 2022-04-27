+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Синоптики объяснили появление "смерча" у вокзала в Новокузнецке

0
Фото:  

Автомобилисты в южной столицы Кузбасса заметили на проезжей части у вокзала необычное явление, которое прозвали "смерчем".

Речь идет о Новокузнецке, где на проезжей части в районе городского вокзала образовалась пыльная буря, вид которой напомнил очевидцам смерч. Свидетели события успели запечатлеть погодное явление на камеру. Судя по видео, порывистый ветер поднял пыль в воздух, где резво закрутил ее в воронку.


Кемеровские синоптики раскрыли корреспонденту AVOKADO причину появления такого явления в городах области.

– Пыльная буря – это не аномальное явление для Кузбасса, она могла произойти из-за высоких температур, резкого ветра и отсутствия влаги. Сейчас у нас стоит сухая погода, приближаемся к засушливому периоду, поскольку наблюдается недобор осадков, – уточнили специалисты.

Собеседница уточнила журналисту, что подобные вихри весьма кратковременны и безвредны. По крайней мере, на сегодня на территории шахтерского края не зарегистрировано ни одного случая, когда пыльная буря принесла бы людям материальный ущерб или физические страдания.


Что касается смерчей, то они образуются от сильных вихрей и имеют достаточно большой диаметр, воронку, тянущуюся с неба до земли. Однако для нашего региона подобное явление не типично.

Видео: ВКонтакте / Типичный Новокузнецк

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/35822

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined