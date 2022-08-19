Синоптики назвали сроки возвращения тепла в Кузбасс

Последние несколько дней в Кузбассе наблюдаются достаточно низкие, "осенние" температуры. Жители региона даже сообщали, что стали свидетелями выпадения первого снега. Предполагалось, что уже с воскресенья погода начнет меняться, однако, по актуальной информации, кузбассовцам придется подождать возвращения тепла.

Журналист AVOKADO побеседовал с представителями Кемеровского гидрометцентра, чтобы узнать об изменениях температуры в ближайшие дни. Специалисты рассказали, что пока погоду в регионе определяет холодная воздушная масса, высотный циклон. Продлится это, ориентировочно, до 24-25 августа. Примерно в этих числах в области установится антициклон, а вслед за ним и теплая летняя погода.

Ранее стало известно, что первые заморозки ударили по урожаю кузбассовцев. Более подробный прогноз на ближайшие дни привели синоптики.