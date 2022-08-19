+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Синоптики назвали сроки возвращения тепла в Кузбасс

0
Фото:  

В Кемеровскую область придет характерная для августа погода, о чем сообщили специалисты.

Последние несколько дней в Кузбассе наблюдаются достаточно низкие, "осенние" температуры. Жители региона даже сообщали, что стали свидетелями выпадения первого снега. Предполагалось, что уже с воскресенья погода начнет меняться, однако, по актуальной информации, кузбассовцам придется подождать возвращения тепла.


Журналист AVOKADO побеседовал с представителями Кемеровского гидрометцентра, чтобы узнать об изменениях температуры в ближайшие дни. Специалисты рассказали, что пока погоду в регионе определяет холодная воздушная масса, высотный циклон. Продлится это, ориентировочно, до 24-25 августа. Примерно в этих числах в области установится антициклон, а вслед за ним и теплая летняя погода.


Ранее стало известно, что первые заморозки ударили по урожаю кузбассовцев. Более подробный прогноз на ближайшие дни привели синоптики.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/39300

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined