Синоптики назвали причину появления сразу трех вихрей в Кузбассе

Жители южной столицы Кузбасса в Сети поделились съемкой редкого для региона природного явления. На камеру очевидцам удалось заснять, как сразу три вихря кружили в небе над шахтерском краем. Публикация со съемкой появилась в сообществе в Сети накануне, в последний день лета, 31 августа.

Синоптики кемеровского Гидрометцентра прокомментировали причину образования вихрей в регионе. С их слов, никакой опасности для людей они не несут.

– В последнее время в регионе были высокие температуры воздуха, а когда пришел холодный фронтальный раздел, то началась "война" между частицами, холодный и теплый воздух смешались и появились вихри, – рассказал редакции AVOKADO специалист.

При этом эксперт отметила, что подобное явление для Кемеровской области – редкость. В последний раз смерч был зафиксирован на территории Прокопьевского района в селе Калиновка, правда произошло явление 17 лет назад в 2004 году.