Синоптики назвали причину похолодания в Кузбассе

Территория Кузбасса находится сейчас во власти высотного циклона. Он забирает холодный сухой воздух с северо-востока и разгоняет его по региону, из-за чего наблюдается похолодание. Так, в ночь со среды на четверг температура в Тисуле и в Барзасе опустилась до +4ºС. При этом сам циклон не насыщен влагой, поэтому объемы осадков весьма скудные: в ночь с 13 на 14 июля в Топках прошел слабый дождь. В Усть-Кабырзе наблюдалась сухая гроза.

В пресс-службе Кемеровского гидрометцентра журналисту AVOKADO рассказали, что установить четкую дату ухода циклона с территории области сложно, однако он точно будет влиять на погоду в Кузбассе до конца текущей недели.

Таким образом, в ближайшие несколько дней сохранится неустойчивая погода.