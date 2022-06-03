Синоптики: летом в Кузбассе ожидается опасная погода и высокая пожароопасность

Засушливая погода может вернуться в Кузбасс в ближайшее время. Об этом сообщила начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

Так, по ее словам, в первую очередь дефицит осадков появится в северной части Кемеровской области, а в июле перейдет в южную. К слову, такие условия могут быть потенциально опасны для аграриев, которые уже фиксируют снижение запаса влаги в пахотном слое и в воздухе. Кроме того, жаркое лето существенно увеличивает риски возникновения природных пожаров.

Климатическую норму синоптики предсказали в августе. По предварительным данным, в последний месяц лета в Кузбасс придут обильные дожди, передает ТАСС.