Синоптики кемеровского гидрометцентра предупредили о дымке и снежном накате на дорогах

Во вторник, 4 января, ночью на территории Кемеровской области температура воздуха опустилась до – 7,-12ºС, местами – 7,-12ºС. Стоит отметить, что на южных землях шахтерского края обильных осадков сегодня можно не ожидать, а вот по северу пройдет небольшой снег, также будут гололедно-изморозевые явления, дымка. На дорогах местами проявится снежный накат.

Днем жителям региона следует подготовиться к потеплению. Столбики термометра покажут – 0,-2ºС. Юго-восточные порывы ветра в светлое время суток достигнут 2-7 метров в секунду.

В кузбасской столице синоптики прогнозируют ночью –9,-11ºС, днем — 0,-2ºС, ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 м/с.