Синоптики дали прогноз на понедельник для крупнейших городов Кузбасса

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Специалисты рассказали о погоде в двух самых больших городах Кемеровской области.

Согласно данным Гидрометцентра России, ночью в понедельник, 13 июня, температура в Кемерове опустится до +14°C. Вероятны дожди. Днем потеплеет до +30°C. Ветер юго-западный, около 3 метров в секунду. Переменная облачность, возможны осадки.


Что касается погоды в южной столице Кузбасса, то ночью грядущего понедельника столбики термометров покажут до +13°C. Есть вероятность дождя. В дневное время температура поднимется до +29°C. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный, около 3 метров в секунду.


Ранее кузбассовцы сообщали о значительном потеплении в одном из городов.

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