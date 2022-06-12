Синоптики дали прогноз на понедельник для крупнейших городов Кузбасса

Согласно данным Гидрометцентра России, ночью в понедельник, 13 июня, температура в Кемерове опустится до +14°C. Вероятны дожди. Днем потеплеет до +30°C. Ветер юго-западный, около 3 метров в секунду. Переменная облачность, возможны осадки.

Что касается погоды в южной столице Кузбасса, то ночью грядущего понедельника столбики термометров покажут до +13°C. Есть вероятность дождя. В дневное время температура поднимется до +29°C. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный, около 3 метров в секунду.

Ранее кузбассовцы сообщали о значительном потеплении в одном из городов.