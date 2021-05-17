Синоптик объяснила причину резкого похолодания в Кузбассе

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Ведущий синоптик Новокузнецкой Гидрометеорологической обсерватории Елена Поскребышева прокомментировала резкое похолодание в Кемеровской области.

По словам специалиста, холода застанут шахтерский край из-за капризно-неустойчивой ветреной погоды, которую принесут в регион фронтальные разделы (столкновение теплых и холодных воздушных масс).


При этом она отметила, что несмотря на холодные воздушные массы из Арктики в понедельник, 17 мая, в регионе будет относительно комфортная погода: ночью +7,+12, днем +23,+28 градусов, местами по югу до +33 градусов.

— Но уже с 18, 19 мая начнется похолодание, которое будет сопровождаться осадками и ветром, — пояснила Поскребышева.

По предварительным прогнозам дожди и грозы задержатся в Кузбассе до конца текущей недели.

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