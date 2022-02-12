Накануне, 11 февраля, в Сети появился ролик, собранный из видео и фотографий, сделанных в Новокузнецке. Камеры запечатлели, как автобус №345, не успев затормозить, влетает в стоящий на светофоре "УАЗ-452". От удара "Буханку" вытолкнуло вперед, она врезалась в находящуюся перед ней иномарку, та – в следующую машину, которая ударилась о стоявшую впереди легковушку. Таким образом, всего в аварии пострадали пять автомобилей, включая общественный транспорт.

– Давненько не было ДТП с синими автобусами, – отметил автор поста с роликом в социальной сети.

На кадрах видно, что у синего автобуса поврежден бампер, задняя дверь "УАЗа" смята, как и капот стоящей следом иномарки. На момент публикации данной новости очевидцы не сообщали о наличии пострадавших в аварии.

Обстоятельства инцидента выясняются.