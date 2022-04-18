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Симфонический оркестр с народным артистом РФ выступит для кузбасской аудитории

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Концерт в рамках XXI Московского Пасхального фестиваля состоится на сцене кемеровской филармонии.

Симфонический оркестр Мариинского театра п/у Валерия Гергиева.
ХХI-й Московский Пасхальный фестиваль
28 апреля, в 20 часов, в филармонии Кузбасса состоится выступление Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением народного артиста России Валерия Гергиева. Концерт пройдет в рамках XXI Московского Пасхального фестиваля.

В течение 22 дней, с 18 апреля по 9 мая, Симфонический оркестр Мариинского театра планирует преодолеть на чартерном поезде не менее 20 000 километров пути и выступить более чем в 25 городах России. 28 апреля распахнет свои двери навстречу высокому искусству Кемерово.


Всемирно известный коллектив под управлением Валерия Гергиева представит кузбасской публике симфонические произведения, в том числе посвященные юбилеям композиторов и деятелей искусства, среди которых Александр Скрябин, Игорь Стравинский, Сергей Дягилев. Точная программа держится в секрете, но какие бы произведения ни выбрал маэстро Гергиев, эстетическое наслаждение гарантировано.


Московский Пасхальный фестиваль – одно из крупнейших и самых ожидаемых событий в культурной жизни России. Это не только ежегодный праздник музыки для миллионов россиян, но и настоящий мост дружбы между разными странами и его участниками. Созданный в 2002 году по инициативе художественного руководителя-директора Мариинского театра Валерия Гергиева и Правительства Москвы, Московский Пасхальный фестиваль сразу завоевал любовь публики. В 2003 году при поддержке Президента Российской Федерации Владимира Путина Фестиваль стал всероссийским.


Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/
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