Силовики завершили поиски пропавшего в Кузбассе подростка

Сегодня, 8 февраля, полиция разыскала пропавшего 15-летнего жителя Мысков. Напомним, что юноша покинул дом 31 января, до 4 февраля связывался с матерью по телефону, а затем перестал отвечать.

Полицейские обнаружили юного кузбассовца в гостях у друзей в Новокузнецке. Сейчас с подростком работают инспекторы по делам несовершеннолетних, обстоятельства произошедшего выясняются, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Напомним, что правоохранители разместили ориентировку на пропавшего подростка сегодня утром.

Полиция продолжает поиски новокузнечанина, пропавшего более двух лет назад.