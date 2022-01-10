Силовики задержали руководство сгоревшего пансионата в Кузбассе

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Владелец пансионата в Кемеровской области и его заместитель были задержаны после гибели четырех человек в пожаре.

Стало известно о задержании следственными органами 32-летнего индивидуального предпринимателя, который содержит частный пансионат в Кузбассе, и 42-летней женщины, которая исполняла обязанности заместителя владельца, при этом будучи не устроенной на работу официально. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, повлекшим за собой смерть двух и более лиц. Напомним, что в пансионате, принадлежащем задержанному предпринимателю, 8 января этого года произошел пожар, жертвами которого стали четверо постояльцев.


Предварительно установлено, что деятельность организации осуществлялась с нарушением требований противопожарной безопасности. Сейчас здание осмотрено, изъяты огнетушители, пожарные датчики, документы. В ближайшее время будет решаться вопрос о заключении обвиняемых под стражу, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области. Расследование дела продолжается.


Ранее редакция AVOKADO писала об административном наказании, которое получал ранее владелец сгоревшего пансионата за нарушение требований противопожарной безопасности.

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