К правоохранителям обратилась женщина, занимающаяся продажей рыбы на рынке в Кировском районе Кемерова. Она заявила, что неизвестный мужчина похитил у нее лоток с товаром стоимостью около 600 рублей, и описала приметы злоумышленника. Силовики прибыли на рынок и задержали там 27-летнего кемеровчанина. Выяснилось, что мужчина, будучи пьяным, забрал лоток с камбалой и унес домой, а затем решил вновь вернуться в торговую точку.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ "Грабеж". Правоохранители изъяли "улов" грабителя и вернули владелице, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

До суда кемеровчанин будет находиться под подпиской о невыезде.