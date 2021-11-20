Силовики задержали пьяного кемеровчанина с "уловом" камбалы

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Житель кузбасской столицы был задержан по подозрению в краже рыбы с одного из местных рынков. В момент преступления мужчина был пьян.

К правоохранителям обратилась женщина, занимающаяся продажей рыбы на рынке в Кировском районе Кемерова. Она заявила, что неизвестный мужчина похитил у нее лоток с товаром стоимостью около 600 рублей, и описала приметы злоумышленника. Силовики прибыли на рынок и задержали там 27-летнего кемеровчанина. Выяснилось, что мужчина, будучи пьяным, забрал лоток с камбалой и унес домой, а затем решил вновь вернуться в торговую точку.


В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ "Грабеж". Правоохранители изъяли "улов" грабителя и вернули владелице, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


До суда кемеровчанин будет находиться под подпиской о невыезде.

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