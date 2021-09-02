Силовики задержали предполагаемых грабителей студента с 50 миллионами рублей в Кемерове

Аэрогавань Кемерова стала местом задержания двух горожан, которые, как предполагается, совершили многомиллионную кражу. По информации, представленной порталом НГС, ссылающимся на источник в силовых структурах, попались правоохранителям подозреваемые в среду, 1 сентября. Как оказалось, оба – жители Новосибирска. Одному из них 23, другому – 32. Перед тем, как мужчины были задержаны, они пытались зарегистрироваться на авиарейс, следующий из Кемерова в Москву.

Примечательно, что уже тогда 50 миллионов при них уже не было. Один из задержанных же пояснил, что передал средства малознакомому человеку, а теперь ничего не знает о его местонахождение, как и о том, где в настоящий момент могут находиться деньги.

Отмечается, что после перелета в столицу России подозреваемые планировали перебраться в Ростов-на-Дону, дабы избежать ответственности за содеянное.

Полицейские продолжают разыскивать соучастников ограбления, устанавливается причастность задержанных к совершению других преступлений. Один из подозреваемых – 32-летний мужчина – к текущему моменту уже находится под арестом. Решением суда под стражу он был помещен на двухмесячный срок.

Само преступление было совершено в минувшую субботу, 28 августа. Тогда 23-летний студент из Томска на личном авто прибыл к одному из бизнес-центров столицы Сибири, где на него и напали незнакомцы. Применив баллончик с газом, злоумышленники забрали его сумку, внутри которой находились 50 миллионов рублей, и скрылись на машине марки «Тойота».