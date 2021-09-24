Силовики задержали подражателя пермского стрелка в Сибири

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После трагедии в пермском вузе, где студент расстрелял людей, задержали подростка из сибирского города. Об этом рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Массовое убийство в пермском вузе подвигло некоторых подростков повторить жестокую историю. По словам Бастрыкина, сейчас правоохранители проводят проверку соцсетей, особенно тщательно в Ростове-на-Дону и Вологодской области, где появилась подозрительная информация о подготовке нападений на учебные заведения.


Однако на сегодняшний день уже задержали одного человека, который хотел устроить бойню в образовательном учреждении, как пермский стрелок.

- В Красноярском крае предотвращено нападение на школу, и задержан молодой человек, который намеревался совершить подобное, - рассказал Бастрыкин, цитирует его ТАСС.

Подробностей о произошедшем председатель СК не привел, обещая предоставить их СМИ позже.


Напомним, 20 сентября студент первого курса устроил массовый расстрел в пермском университете. Жертвами его действий стали шесть человек, еще 43 пострадали. Самого стрелка задержали, ранив ответным огнем. В результате он оказался в больнице, где ему ампутировали ногу. По последней информации, юноша пошел на поправку.


Ранее сообщалось, что после трагедии в Перми в России начали разрабатывать систему с ИИ, которая поможет выявить детей с деструктивным поведением.

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