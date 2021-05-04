СУ СКР по Кемеровской области завело уголовное дело на 53-летнего жителя Калтана, который вопреки закону с 2018 года по настоящее время занимался незаконной деятельностью.

Как сообщили в ведомстве, злоумышленник проводил собрания участников в Сети, где они вместе изучали документы и специальную литературу, связанную с деятельностью экстремистской организации.

Следователи совместно с сотрудниками ФСБ провели обыски в жилищах подозреваемого и предполагаемых участников запрещенной организации. В ходе проверки силовикам удалось изъять документы и электронные носители информации, которые могут представлять важность для расследования.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (Организация деятельности экстремистской религиозной организации). Предполагаемый организатор данной группировки на контакт со следствием не идет, сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения, а также об избрании меры пресечения. Расследование дела продолжается.