Силовики задержали кузбассовца за комментарий в соцсети

Активный пользователь Сети из Березовского обвиняется в нескольких эпизодах преступлений экстремистского характера.

Так, по версии следствия, с января по август 2020 года мужчина промышлял призывами людей к осуществлению экстремистской деятельности в комментариях и публикациях в соцсетях. Кроме того, он размещал информацию, направленную на унижение достоинства группы лиц по признакам расы, национальности.

Представители СУ СК Кузбасса подчеркнули, что ранее мужчина привлекался к ответственности за аналогичные преступления, но свою деятельность после наказания не приостановил. Вину фигурант признал, дело передано в суд.