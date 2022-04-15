Силовики задержали кузбассовца из-за его попытки нажиться на чужой утрате

Топкинец нашел в одном из городских магазинов утерянный смартфон. Молодой человек не попытался найти хозяина гаджета, а понес чужое имущество, стоимостью 8 000 рублей, в ломбард. О пропаже телефона в полицию заявила местная жительница, после чего смартфон был обнаружен.

Правоохранители установили личность подозреваемого. Топкинец, 21-летний молодой человек, оставил в ломбарде свои паспортные данные, когда сдавал гаджет, сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Кузбассу.

Злоумышленник, ранее не судимый, был передан сотрудникам полиции.