Силовики задержали двоих новокузнечан за избиение в сауне

Инцидент произошел в городской сауне на улице Калужская в Новокузнецке. По предварительной информации, трое мужчин распивали в заведении алкогольные напитки. В ходе застолья между ними возник конфликт, из-за которого двое злоумышленников избили 38-летнего приятеля. Новокузнечанин сообщил об этом сотруднице сауны, а она ‒ правоохранителям.

Силовики задержали подозреваемых, мужчин 36 и 37 лет. Ранее они не были судимы, сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Кузбассу.

Злоумышленники были переданы сотрудникам внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Для помощи потерпевшему была вызвана бригада медиков.