Силовики задержали борца с угольными разрезами в Кузбассе

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Полицейские проникли в жилище к неоднократно выступавшему против угольщиков кузбассовцу. Результатом визита стало задержание экоактивиста.

Инцидент произошел под Новокузнецком в минувшую субботу, 9 октября. Коллега борца с угольщиками в интервью с изданием "Тайга.инфо" заявил, что в выходной день утром около 7:00 сотрудники правоохранительных органов вторглись в дом к Владимиру Горенкову, который ранее неоднократно принимал участия в публичных выступлениях против угольной промышленности в регионе.

– Изначально с утра [Горенкова задержали] типа по заявлению, что у него хранится дома незарегистрированное оружие, но обыск не проводили. Якобы для допроса увезли в отдел. А потом [ему стали вменять] сопротивление полиции при задержании. Второй раз его приехали задерживать, когда он давал показания на полицию в Следственном комитете, – рассказал подробности активист Николай Метальников.

При этом супруга задержанного сообщила, что во время визита силовики предоставили документы на обыск за хранение огнестрельного оружия, но не на задержание. Также женщина указала, что ей не позволили снимать работу представителей власти на гаджет, а когда она все же начала съемку, то мужа из поля зрения увели.


По данным Метальникова, Горенков останется в отделе полиции до 11 октября.

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