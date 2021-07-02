Силовики возбудили несколько уголовных дел из-за подделки документов на строительство детсада в Кемерове

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Застройщик детского сада в областном центре Кузбасса выступил фигурантом сразу трех уголовных дел из-за выявленной подделки документов, которые использовались при заключении контракта.

Выступив исполнителем муниципального контракта на строительство детского сада, организация предоставила требуемое обеспечение обязательств, которым выступили банковская гарантия на сумму 40 миллионов рублей и копия договора на проведение работ на сумму 59 миллионов рублей.


Однако, как было установлено правоохранителями в ходе проведения надзорных мероприятий, некоторые из документов, которые использовались при проведении торгов, оказались поддельными. Уточняется, что были ими именно банковская гарантия и сам договор.


Материалы, собранные в ходе проверки, прокурор направил в следственные органы. В итоге по факту было возбуждено три уголовных дела по ч. 1, 3, 5 ст. 327 УК РФ (подделка и использование заведомо поддельных документов).

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