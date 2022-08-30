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Силовики в Топках нашли забывчивую пенсионерку в тапочках

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Пенсионерка в Топках покинула свой дом и заблудилась. Потерянную женщину в тапочках заметили силовики.

На днях силовики отыскали 67-летнюю женщину, которая бродила в Топках по улице Революции в тапочках и мокрой одежде. Пожилая дама шла в неизвестном направлении.


При этом стражи закона попытались завести с незнакомкой диалог: один из сотрудников спросил у женщина имя и куда она направилась. При этом внятного ответа они не получили. Предварительно, она покинула свое жилище, а вот вернуться обратно не смогла, поскольку забыла путь до собственного дома.


Пропажу пенсионерки заметила ее знакомая, которая пришла навестить свою приятельницу, поскольку та не отвечала не телефонные звонки.


Росгвардеец вызвал на место стражей порядка и до их приезда обеспечил пенсионерке безопасность, рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области.

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