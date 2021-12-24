Силовики в Кузбассе задержали женщину за попытку обмана продавца

Инцидент произошел в одном из магазинов Ленинска-Кузнецкого. По предварительной информации, посетительница торговой точки, 53-летняя местная жительница, наполнила корзину продуктами, а затем попыталась расплатиться за нее пятитысячной купюрой, настаивая на ее подлинности. Однако продавец заметила, что деньги являются подделкой "банка приколов" и вызвала силовиков.

Правоохранители задержали женщину. Она пояснила, что якобы получила купюру в одном из банковских отделений, сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Кузбассу.

Задержанную передали сотрудникам внутренних дел для дальнейшего разбирательства.