Силовики в Кузбассе задержали скрывшегося после наезда на женщину водителя

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Житель одного из городов Кемеровской области стал фигурантом дела после того, как покинул место ДТП.

Инцидент произошел накануне, 4 апреля, на улице Юргинской в Ленинске-Кузнецом. Неустановленный водитель совершил наезд на 36-летнюю местную жительницу, после чего скрылся. Женщину госпитализировали с травмами различной степени тяжести.


Правоохранители обнаружили в одном из дворов автомобиль Honda CR-V, на котором имелись характерные повреждения. Водитель кроссовера, 35-летний мужчина, был задержан. Он рассказал силовикам, что отвлекся во время движения на то, чтобы закурить, и не заметил пешехода на обочине. После наезда на женщину злоумышленник скрылся, испугавшись ответственности, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 264 УК РФ. Максимальное наказание по данной статье составляет семь лет лишения свободы.

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