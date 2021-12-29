Силовики в Кузбассе отправили Лунтика домой

Во время ночного патрулирования улиц Анжеро-Судженска силовики заметили на проезжей части лошадь и пони, которые перемещались по городу без сопровождения хозяев. Правоохранители решили, что животных могут разыскивать, поэтому вывели их на безопасный участок и сообщили о находке в дежурную службу.

Выяснилось, что лошадь Машу и пони Лунтика действительно разыскивала 40-летняя местная жительница. По предварительной информации, животные сами вышли из загона, сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Кузбассу.

Силовики вместе с хозяйкой сопроводили лошадей до дома.