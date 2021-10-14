Силовики в Кузбассе объявили поиски брюнетки с короткими волосами

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Жительница Анжеро-Судженска попала в ориентировку кузбасских полицейских после того, как ушла из дома и не вернулась.

Инна Сергеевна Алексеевна заинтересовала сотрудников ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу после своего исчезновения.


Стражи закона отметили, что гражданка 07.01.1975 года рождения более месяца назад 10.09.2021 ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась. С того времени о местонахождении женщины ничего не известно.


Приметы пропавшей: телосложение среднее, рост около 165 см, глаза серо-голубые, черные короткие волосы.


Сообщить ценные сведения о землячке можно по номерам: 8-(384-53)-6-54-00 или "02" ("102" - с мобильного). Владеющим информацией о брюнетке силовики гарантируют анонимность.

Да!
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