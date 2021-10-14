Силовики в Кузбассе объявили поиски брюнетки с короткими волосами

Инна Сергеевна Алексеевна заинтересовала сотрудников ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу после своего исчезновения.

Стражи закона отметили, что гражданка 07.01.1975 года рождения более месяца назад 10.09.2021 ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась. С того времени о местонахождении женщины ничего не известно.

Приметы пропавшей: телосложение среднее, рост около 165 см, глаза серо-голубые, черные короткие волосы.

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