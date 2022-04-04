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Силовики в Кемерове задержали юного искателя "закладок"

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Молодой житель южной столицы Кузбасса попал в поле зрения правоохранителей за деятельность, связанную с запрещенными веществами.

Очевидцы сообщили полицейским, что на улице 3-я Заречная в Кемерове неизвестный разыскивает что-то у гаражей. Прибывшие на место правоохранители задержали 18-летнего горожанина. Выяснилось, что он приобрел наркотики бесконтактным способом и искал "закладку" с нелегальной покупкой. При личном досмотре у юноши были обнаружены три свертка с веществами.

"Проведенное исследование показало, что это героин, мефедрон и синтетическая "соль" общей массой около трех граммов, что является крупным размером", ‒ сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Юный кемеровчанин уже был судим за за сбыт наркотиков и кражу. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Максимальное наказание по данной статье составляет десять лет лишения свободы.

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