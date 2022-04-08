Силовики в Кемерове задержали похитителя рукавов

Из подъезда многоквартирного дома в Кемерове исчезли десять пожарных рукавов на сумму около 23 тысяч рублей. О произошедшем в полицию сообщила председатель управляющей компании. По подозрению в краже был задержан неоднократно судимый 39-летний местный житель.

Выяснилось, что кемеровчанин проходил в подъезд вслед за жильцами. Мужчина дожидался момента, когда за ним никто не будет наблюдать, и прятал пожарные рукава в сумку. Похищенное злоумышленник сдавал в комиссионный магазин, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы. Местонахождение рукавов устанавливается.