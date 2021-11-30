Силовики в Кемерове уничтожили более 1,5 тыс единиц нелегального оружия

0
Фото:  

Правоохранители отправят на переплавку более 1,5 тыс единиц незаконного арсенала, полученных от жителей Кузбасса.

Военнослужащие в Кемерове провели первый этап по ликвидации нелегального оружия, в ходе которого было уничтожено свыше 1,5 тысяч единиц, сданных добровольно и изъятых у населения. Кроме того, в обозначенное количество вошло зарегистрированное оружие, от которого отказались владельцы. Силовики привели арсенал в негодность с помощью специального оборудования. Затем данное оружие будет отправлено для переплавки на одно из металлургических предприятий региона.


С начала этого года правоохранители приняли от кузбассовцев 188 единиц различного стрелкового оружия и свыше 1 тыс боеприпасов, сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Кузбассу.


Правоохранители напомнили, что граждане, сдавшие нелегальное оружие добровольно, освобождаются от уголовной ответственности и получают денежное вознаграждение.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/31484

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined