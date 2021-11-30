Силовики в Кемерове уничтожили более 1,5 тыс единиц нелегального оружия

Военнослужащие в Кемерове провели первый этап по ликвидации нелегального оружия, в ходе которого было уничтожено свыше 1,5 тысяч единиц, сданных добровольно и изъятых у населения. Кроме того, в обозначенное количество вошло зарегистрированное оружие, от которого отказались владельцы. Силовики привели арсенал в негодность с помощью специального оборудования. Затем данное оружие будет отправлено для переплавки на одно из металлургических предприятий региона.

С начала этого года правоохранители приняли от кузбассовцев 188 единиц различного стрелкового оружия и свыше 1 тыс боеприпасов, сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Кузбассу.

Правоохранители напомнили, что граждане, сдавшие нелегальное оружие добровольно, освобождаются от уголовной ответственности и получают денежное вознаграждение.