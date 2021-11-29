Силовики в Кемерове провели обыск в квартире серийного мошенника

По версии оперативников, 39-летний кемеровчанин занимался обманом при реализации радиодеталей. Он выкладывал в Сеть объявления о продаже трансиверов, позволяющих принимать и передавать радиосигналы. Мужчина убеждал покупателей внести предоплату за товар, а после получения денег прекращал выходить на связь. Установлено, что жертвами мошенника стали как минимум десять радиолюбителей, которые понесли ущерб более чем в 150 тысяч рублей. Силовики провели обыск в квартире подозреваемого и изъяли трансиверы, банковские карты, а также SIM-карты, которые использовались для обмана покупателей.

Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество", сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Максимальное наказание по обозначенной статье составляет пять лет лишения свободы.