Силовики в Кемерове провели обыск в квартире серийного мошенника

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Сотрудники правоохранительных органов задержали кемеровчанина, подозревающегося в совершении нескольких мошеннических сделок с радиолюбителями.

По версии оперативников, 39-летний кемеровчанин занимался обманом при реализации радиодеталей. Он выкладывал в Сеть объявления о продаже трансиверов, позволяющих принимать и передавать радиосигналы. Мужчина убеждал покупателей внести предоплату за товар, а после получения денег прекращал выходить на связь. Установлено, что жертвами мошенника стали как минимум десять радиолюбителей, которые понесли ущерб более чем в 150 тысяч рублей. Силовики провели обыск в квартире подозреваемого и изъяли трансиверы, банковские карты, а также SIM-карты, которые использовались для обмана покупателей.


Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество", сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


Максимальное наказание по обозначенной статье составляет пять лет лишения свободы.

Видео: YouTube / Опер-ТВ

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