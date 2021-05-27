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Силовики увезли горожанина с места протестов против строительства новой дороги в отдел полиции в Кемерове

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Правоохранители задержали жителя областного центра Кузбасса, находившегося среди протестующих против вырубки деревьев для строительства новой дороги в Рудничном районе города.

Как стало известно, выступающие против обустройства дороги жильцы дома, расположенного по улице Институтской, пытались договориться с рабочими, выйдя на улицы. Горожане хотели остановить вырубку деревьев, которая проводилась сотрудниками подрядной организации, занимающейся строительством новой дороги.


Вследствие описанных выше действий на место прибыл экипаж сотрудников полиции. А позже и мужчина, которого впоследствии задержали правоохранители. Им оказался старший по дому №28 Константин Пузырев. Сам же кемеровчанин пояснил, что у места «просто стоял» и «ничего не делал».


VSE42.Ru сообщают, что предположительной причиной задержания мужчины является неповиновение сотрудникам полиции. Правоохранители же требовали покинуть место строительства.


К текущему моменту мужчина был доставлен в отдел полиции, уточнили журналисты.

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