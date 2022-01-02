Силовики стянулись к бару в Кемерове в новогоднюю ночь

Накануне в социальных сетях появилось видео, снятое очевидцем рядом с одним из баров, находящемся в центре Кемерова. На кадрах видны несколько автомобилей полиции и Росгвардии, а также сами сотрудники правоохранительных органов и посетители заведения.

По словам пользователей социальных сетей, данную ситуацию можно было наблюдать в новогоднюю ночь. Комментаторы предположили, что настолько большое количество силовиков прибыло на место из-за крупной драки в баре.

Истинные причины и обстоятельства инцидента выясняются.