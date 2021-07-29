Силовики сообщили о розыске пропавшего кузбассовца с ожогом руки

О розыске кузбассовца сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона. Из информации, представленной правоохранителями, известно, что пропал без вести 37-летний Иванов Петр Викторович 4 мая – в этот день он покинул место своей работы, расположенное в районе Красного Камня в Киселевске, и не вернулся домой.

Особые приметы мужчины: на левой руке шрам от ожога от плеча до кисти, пальцы правой руки постоянно сжаты в кулак. Страдает эпилепсией, может быть дезориентирован в местности и пространстве. На вид пропавшему около 40 лет, его рост составляет 190 – 195 сантиметров, телосложение – худощавое, волосы – темные, стрижка – короткая, глаза – зеленые.

На момент, когда его видели в последний раз, на нем были надеты: футболка, серое трико и кроссовки черного цвета.

Полицейские просят всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении мужчины, передать данные в полицию по номерам: 8-(3846)-69-17-57, 8-(3846)-69-11-39, 8-908-931-5602 либо «02» или «102» с мобильного.