Силовики схватили кузбассовца за попытку вывести таксиста на конфликт

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Пьяный пассажир автомобиля такси попал в руки стражей порядка после того, как захотел спровоцировать водителя на агрессию любыми способами. Правда воплотить план в жизнь ему не удалось.

Инцидент произошел днем в Киселевске, где 33-летний пьяный мужчина вызвал себе такси, а когда сел в автомобиль, то начал пинать кресло водителя. Таким образом местный житель хотел вывести сотрудника таксопарка на конфликт. В результате 60-летний автолюбитель совершил остановку и попросил пассажира покинуть салон транспорта. При этом в случае невыполнения требования продолжить путь мужчина отказался.

– На отказ мужчина пришел в ярость и стал ногами наносить удары по авто, причинив кузовные повреждения, – прокомментировали в Росгвардии Кузбасса.

Таксист обратился за помощью к стражам закона. Силовики задержали дебошира и установили, что он ранее уже привлекался к административной ответственности за побои. Для дальнейшего разбирательства и возмещения ущерба росгвардейцы передали нарушителя порядка сотрудникам органов внутренних дел.

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