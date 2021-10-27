Силовики схватили кузбассовца за попытку вывести таксиста на конфликт

Инцидент произошел днем в Киселевске, где 33-летний пьяный мужчина вызвал себе такси, а когда сел в автомобиль, то начал пинать кресло водителя. Таким образом местный житель хотел вывести сотрудника таксопарка на конфликт. В результате 60-летний автолюбитель совершил остановку и попросил пассажира покинуть салон транспорта. При этом в случае невыполнения требования продолжить путь мужчина отказался.

– На отказ мужчина пришел в ярость и стал ногами наносить удары по авто, причинив кузовные повреждения, – прокомментировали в Росгвардии Кузбасса.

Таксист обратился за помощью к стражам закона. Силовики задержали дебошира и установили, что он ранее уже привлекался к административной ответственности за побои. Для дальнейшего разбирательства и возмещения ущерба росгвардейцы передали нарушителя порядка сотрудникам органов внутренних дел.