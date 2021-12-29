Силовики схватили кемеровских студенток за кражу носков и косметики

Работники кемеровского гипермаркета на проспекте Кузнецком заметили пропажу товаров – молоденькие покупательницы незаконно завладели подарочными пакетами, косметикой, кондитерскими изделиями, носками и холщовыми сумками на 10 725 рублей.
– Действия злоумышленниц заметили по камерам видеонаблюдения работники торгового объекта и нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии, – прокомментировали в ведомстве.
В результате студенток бойцы передали для дальнейшего разбирательства сотрудникам органов внутренних дел. Максимальное наказание за кражу составляет 10 лет лишения свободы.
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