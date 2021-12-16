Силовики схватили кемеровчанина из-за умной колонки

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Житель областного центра во время посещения одного из строительных магазинов похитил умную колонку с прилавка.

В одном из строительных магазинов кузбасской столицы силовики схватили 51-летнего мужчину, который положил умную колонку в сумку и отправился к выходу, проигнорировав кассу. Сотрудники торговой точки вызвали на неплательщика бойцов.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел, сообщили в Росгвардии.

Стоит отметить, что ранее горожанин уже был судим за кражу и незаконный оборот наркотиков. За свои действия нарушитель может понести наказание по ст. 158 УК РФ "Кража" и отправиться в тюрьму на десять лет.

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