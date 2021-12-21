Силовики рассказали подробности поисков 9-летнего кемеровчанина

Накануне, 20 декабря, около 21:00, 34-летняя жительница Кемерова заявила о пропаже ее 9-летнего сына. Мальчик не вернулся из школы, а его телефон оказался недоступен. Правоохранители и волонтеры начали поиски, в результате чего пропавший ребенок был найден на одной из улиц города. Школьник рассказал, что все это время гулял. С мальчиком была проведена профилактическая беседа, а в отношении его матери составили протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Противоправных деяний в отношении ребенка не совершалось. Ранее об обнаружении юного кемеровчанина рассказали волонтеры.