Силовики рассказали о гибели девочки под колесами грузовика в Кузбассе

Согласно официальной информации, ДТП случилось утром 16 августа на улице Советской в пгт Яшкино. Предварительно установлено, что водитель большегрузного автомобиля Shacman совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая вышла на проезжую часть из-за стоявшего автобуса, сообщили журналисту AVOKADO в ГУ МВД России по Кемеровской области. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

По факту автоаварии было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы.

Ранее очевидцы поделились кадрами с места дорожного инцидента.