Силовики раскрыли подробности поисков кемеровского школьника

Согласно официальной информации, 12-летний мальчик ушел из дома в Заводском районе Кемерова накануне, 24 января, в 20:15. Когда он не вернулся обратно, мать ребенка обратилась в полицию. Были организованы поиски с привлечением волонтеров. Утром 25 января мальчика удалось отыскать.

"Школьник пояснил, что провел ночь в подъезде одного из жилых домов, а утром отправился гулять по городским улицам. Предварительно установлено, что противоправных действий в отношении подростка не совершалось", ‒ сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас инспекторы ПДН проводят профилактическую беседу со школьником и его родителями. Обстоятельства произошедшего выясняются.