Силовики провели обыски у сторонников Навального в Кузбассе

Силовики в Кузбассе заинтересовались сразу несколькими жителями Новокузнецка и Кемерова. О том, что в домах четырех активистов сегодня во вторник, 9 ноября, прошли обыски сообщает издание Znak.com.

В число сторонников оппозиционера правоохранительные органы занесли Федора Регузова, Дмитрия Диденко, Дарьи Романчук и Елизаветы Славинской. Последняя является бывшей сотрудницей штаба Навального (экстремистская организация, запрещена на территории РФ).

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO опубликовала новость, что Путин ответил на вопрос об отравлении Навального.