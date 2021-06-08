Силовики провели эвакуацию в банке Новокузнецка из-за вещей посетителя

Инцидент произошел утром во вторник, 8 июня, на проспекте Курако в Новокузнецке. Тогда сотрудники силовых ведомств вывели на улицу всех посетителей банка, поскольку подозрительный объект в здании встревожил сотрудников и они нажали тревожную кнопку.

– По предварительной версии, работники финансового учреждения обнаружили бесхозный подозрительный предмет и нажали тревожную кнопку. Когда всех граждан эвакуировали, то росгвардейцы обеспечили оцепление объекта, – пояснили в Росгвардии.

Позже выяснилось, что в сумке находились вещи одного из клиентов. Сообщается, что отделение известного "зеленого" банка возобновило работу.