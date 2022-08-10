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Силовики прокомментировали инцидент с подстреленным подростком в Новокузнецке

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Сотрудники Росгвардии раскрыли детали стрельбы по юному жителю южной столицы Кузбасса.

Новокузнечане сообщили в социальных сетях о том, что неизвестный выстрелил в подростка. Чтобы выяснить обстоятельства инцидента, корреспондент AVOKADO обратился в управление Росгвардии по Кузбассу.


Сотрудники силовых структур рассказали, что, по предварительной информации, выстрел также произвел подросток. Мальчик находился в квартире, когда заметил на улице своего знакомого. Между юными новокузнечанами произошел словесный конфликт, и находившийся дома подросток выстрелил в оппонента.


Пострадавший заметил кровь и обратился к силовикам, находившимся неподалеку. Сотрудники Росгвардии пришли домой к стрелявшему, где их встретила мать мальчика. Вместе с ней они направились в отделение, рассказали журналисту AVOKADO в региональной Росгвардии.


От госпитализации пострадавший мальчик отказался.


Ранее очевидцы поделились в Сети кадрами с места происшествия.

Да!
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