Силовики привлекли кузбассовцев к ответственности из-за нахождения их детей на озере без присмотра

В ходе рейдовых мероприятий правоохранители выявили, что на территории озера Анжерка в Анжеро-Судженске пятеро мальчиков в возрасте от 12 до 14 лет купались без присмотра взрослых.

В итоге выяснилось, что на водоем юные кузбассовцы отправились, не предупредив об этом родителей. К месту отдыха у воды они прибыли на велосипедах.

- Стражи порядка провели с ними профилактическую беседу, а в отношении законных представителей составили протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Материалы, которые были собраны правоохранителями, уже направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.